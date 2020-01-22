Политика Четыре "всадника апокалипсиса": в ООН обеспокоены текущей ситуацией в мире

2020-01-22 20:30 381

Генеральний секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш рассказал о четырех "всадниках апокалипсиса", которые сейчас больше всего угрожают миру.

Выступая с докладом на Генассамблее ООН Гутерриш выразил мнение, что мир приближается к точке невозврата. По его словам, сейчас существуют четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века.

"Первый всадник предстает в обличии высочайшей геополитической напряженности", - подчеркнул Гутерриш и добавил, что именно по этой причине "теракты безжалостно собирают новые жертвы, растет ядерная угроза". "

Больше людей вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований, чем когда-либо после Второй мировой войны", - отметил генсек ООН.

Второй проблемой он назвал встречу мирового сообщества "с экзистенциальным климатическим кризисом".

"Рост температуры продолжает бить рекорды. Миллионам видов живых существ в ближайшее время будет угрожать вымирание. Наша планета горит", - заявил Гутерриш.

Еще одной опасностью он считает глубокое и растущее глобальное недоверие: "Как продемонстрировали буквально накануне наши собственные доклады, два человека из трех живут в странах, где выросло неравенство. Снижается доверие к политическим институтам. Женщины требуют равенства прав и свободы от насилия и дискриминации".

Последней, четвертой, глобальной угрозой генсек ООН назвал "обратную сторону цифрового мира".

"Технологический прогресс идет быстрее, чем наши способности ему соответствовать - или даже его осознавать. Несмотря на огромные блага, которые несут новые технологии, происходит злоупотребление ими для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни", - подчеркнул дипломат.

Кроме того он обратил внимание и на "некоторые признаки надежды". Так, в течение прошедшего года удалось предотвратить ряд конфликтов, в том числе в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, на Мальдивских островах. Среди конфликтов, где удалось достичь некоторого прогресса в урегулировании, он назвал Йемен, Сирию и Ливию.