Политика Порошенко заявил, что придет в ГБР на следующий допрос

2020-01-22 21:30 339

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет в Государственное бюро расследований в пятницу, 24 января, для дачи показаний по делу о возможном совершении им государственной измены при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года.

"Я вчера и не должен был приходить (в ГБР, - ред.), ибо я твердо должен обеспечить, чтобы были соблюдены законы и Уголовно-процессуальный кодекс и не дать возможности создать никакого прецедента", - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

Также экс-глава украинского госуларства отметил, что явится на допрос в пятницу, 24 января, согласно повестке.

"Да, я пришел в ГБР (20 января, - ред.), и получил повестку, я пойду и дам необходимые показания по делу о подписании Минских соглашений. Все дела - моряки, Минские соглашения, национализация ПриватБанка, приказ о контрнаступлении и освобождении двух третей оккупированного Донбасса, судебная реформа - все дела, дела исключительно политические", - подчеркнул Порошенко.