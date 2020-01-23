Политика Британия удалила украинский трезубец из антитеррористического пособия

2020-01-23 19:00 183



Полиция Великобритании обвинила радикалов в незаконном присвоении нацсимволов

Полиция Великобритании приняла решение удалить из "Руководства по противодействию экстремизму" изображение герба Украины – Трезубца. Об этом 23 января на своей странице в Twitter сообщило посольство Украины в Соединенном Королевстве.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

В самой же полиции Великобритании подчеркнули, что уже удалили изображение украинского герба из руководства. "У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотели нанести обиду. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и украинского посольства, обновили руководство по знакам и символам, и удалили украинский конституциональный трезубец", - отмечается на сайте британской контртеррористической полиции.

Правоохранители также объяснили, как изображение герба Украины появилось в документе. "К сожалению, крайне правые группы имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности, и по этой причине некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе", - говорится в объяснении.

Как сообщалось, британская контртеррористическая полиция разместила изображение Герба Украины – Трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму". Министерство иностранных дел Украины в связи с этим потребовало официальный комментарий от МИД Великобритании, а также исключить изображение украинского Герба из данного пособия.