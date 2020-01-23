Политика Британия удалила украинский трезубец из антитеррористического пособия

2020-01-23 19:00 183


Полиция Великобритании обвинила радикалов в незаконном присвоении нацсимволов

Полиция Великобритании приняла решение удалить из "Руководства по противодействию экстремизму" изображение герба Украины – Трезубца. Об этом 23 января на своей странице в Twitter сообщило посольство Украины в Соединенном Королевстве.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

В самой же полиции Великобритании подчеркнули, что уже удалили изображение украинского герба из руководства. "У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотели нанести обиду. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и украинского посольства, обновили руководство по знакам и символам, и удалили украинский конституциональный трезубец", - отмечается на сайте британской контртеррористической полиции.

Правоохранители также объяснили, как изображение герба Украины появилось в документе. "К сожалению, крайне правые группы имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности, и по этой причине некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе", - говорится в объяснении.

Как сообщалось, британская контртеррористическая полиция разместила изображение Герба Украины – Трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму". Министерство иностранных дел Украины в связи с этим потребовало официальный комментарий от МИД Великобритании, а также исключить изображение украинского Герба из данного пособия.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Киев назвал пять пунктов, по которым нужно изменить Минские соглашения

2020-01-23 16:30 366

Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Британии

2020-01-22 19:20 429

видео Кратковременная драка: полиция Киева рассказала о побоях Кивы

2020-01-22 18:30 393

Владельцы евроблях встревожены: полиция взялась за водителей

2020-01-21 19:30 474

Еще новости в разделе "Политика"

Ответ из Германии. Deutsche Bahn не планирует брать "Укрзализныцю" в управление

2020-01-23 21:30 84

Британия удалила украинский трезубец из антитеррористического пособия

2020-01-23 19:00 183

Для народных депутатов закупили планшеты: сколько стоит диджитализация

2020-01-23 17:30 276

Киев назвал пять пунктов, по которым нужно изменить Минские соглашения

2020-01-23 16:30 366
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Ответ из Германии. Deutsche Bahn не планирует брать "Укрзализныцю" в управление 2020-01-23 21:30 84
Британия удалила украинский трезубец из антитеррористического пособия 2020-01-23 19:00 183
Для народных депутатов закупили планшеты: сколько стоит диджитализация 2020-01-23 17:30 276
Киев назвал пять пунктов, по которым нужно изменить Минские соглашения 2020-01-23 16:30 366

Лента

22:00 Вызывают ругань и раздражение: украинцы требуют отменить новые монеты
21:30 Ответ из Германии. Deutsche Bahn не планирует брать "Укрзализныцю" в управление
21:00 В Кабмине рассказали, почему в Украине произошло сокращения населения
20:30 Ученые нашли "виновника" вспышки смертельного коронавируса в Китае
19:30 Коронавирус все ближе к Украине: Минздрав собрал срочное совещание и дал советы
19:00 Британия удалила украинский трезубец из антитеррористического пособия
18:30 На 23 можно больше не надеяться: эсксперты рассказали о курсе гривны в 2020м
18:00 Кабмин собирается раскрыть данные об официальных доходах украинцев: что происходит
17:30 Для народных депутатов закупили планшеты: сколько стоит диджитализация
17:00 В Египте нашли карту, где указан проход в мир мертвых