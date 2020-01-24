Политика Премьер Гончарук уверяет, что Укрзализницю продавать немцам не планируют

2020-01-24 09:40 201

Премьер Гончарук заявил, что сотрудничество Украины с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn заключается в стратегическом партнерстве и не предусматривает продажу или передачу в концессию Укрзализныци.

"Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", − сообщает глава Кабмина в Facebook.

По его словам, сотрудничество Украины с Deutsche Bahn является позитивным сигналом европейскому бизнесу.

"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!" − подчеркнул Гончарук.

Он также добавил, что в пятницу, 24 января, состоится совещание в Кабмине с представителями транспортного комитета Верховной Рады для согласования всех деталей дальнейшего сотрудничества.

"Больше информации мы расскажем уже 5 февраля, во время подписания Соглашения о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn в Киеве", − уточнил премьер-министр.