Политика Украинцам нужно делать новые документы, чтобы полностью не лишиться земли

2020-01-25 11:00 228

 

Владельцев полученных от государства земельных участков обязали оформить на них право собственности - в противном случае они вернутся государственную собственность.

В Украине вступил в силу закон, согласно которому собственники земельных участков, которые получили их от государства в ходе первой земельной реформы в начале нулевых годов и имеют подтверждающий это сертификат, должны будут подтвердить свое право собственности, сообщает РБК.

Согласно новому закону, для того, чтобы не потерять земельный участок, право собственности на него следует подтвердить в ближайшие несколько лет - до 2025 года. В противном случае его собственниками станут местный совет или ОТГ.

Таким образом, о владении так называемыми "паями" предстоит заново уведомить государство, которое присвоит им номер в кадастре. Только после этого владелец участка сможет распоряжаться им по своему усмотрению - в частности, сможет его продать.

Такие меры, по словам экспертов, необходимы, в частности, для того, чтобы государство смогло провести инвентаризацию земель, поскольку данные, в настоящее время содержащиеся в кадастре, устарели, неполны и часто не соответствуют действительности.

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