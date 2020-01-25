Политика В Европе поймали одного из главных подозреваемых в убийстве Гандзюк

2020-01-25 10:30 207

 

В Болгарии был задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в организации смертельного нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Левина задержали работники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

По данным следствия, Алексей Левин является криминальным авторитетом из Херсонской области, работал помощником депутата областного совета Николая Ставицкого и был советником председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. В ноябре 2019-го следователи рассказали, что Левин был приговорен к 12 годам - частично, за преступления, связанные с подготовкой к убийствам.

19 августа 2018 года он покинул Украину. Его объявили в международный розыск.

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