Политика Экстренная мера: Власти Китая из-за вируса ввели запрет на пересечение границы

2020-01-27 12:15 237

Власти Китая ввели запрет на пересечение границы для граждан страны, находящихся в Ухане, из-за эпидемии короновируса.

Ранее транспортное сообщение в Ухане уже было приостановлено, в том числе не работает метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены.

Более пяти миллионов жителей города Ухань покинули его за последнее время из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, а также каникул, приуроченных к Новому году по лунному календарю.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. По последним данным, жертвами короновируса стали уже 80 человек, заболели более 2500.