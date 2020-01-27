Политика Экстренная мера: Власти Китая из-за вируса ввели запрет на пересечение границы

2020-01-27 12:15 237

Власти Китая ввели запрет на пересечение границы для граждан страны, находящихся в Ухане, из-за эпидемии короновируса. 

Ранее транспортное сообщение в Ухане уже было приостановлено, в том числе не работает метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены.

Более пяти миллионов жителей города Ухань покинули его за последнее время из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, а также каникул, приуроченных к Новому году по лунному календарю.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. По последним данным, жертвами короновируса стали уже 80 человек, заболели более 2500.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Первую вакцину от вируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет

2020-01-27 15:46 825

Выявленный в Киеве коронавирус - не китайский nCoV, - лабораторный центр Минздрава

2020-01-27 15:13 105

В Киеве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

2020-01-27 14:12 261

Китайский коронавирус: В Украине СНБО создал антивирусную спецгруппу

2020-01-27 13:16 201

Еще новости в разделе "Политика"

Словенский комик покинул пост премьер-министра, поскольку не оправдал ожиданий народа

2020-01-27 15:30 75

В Раде заявили, что дело Шеремета может привести к отставке Авакова

2020-01-27 14:45 135

Новым главой ПАСЕ избран сенатор-либерал из Бельгии - кто такой Хендрик Дамс

2020-01-27 13:44 177

Экстренная мера: Власти Китая из-за вируса ввели запрет на пересечение границы

2020-01-27 12:15 237
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Словенский комик покинул пост премьер-министра, поскольку не оправдал ожиданий народа 2020-01-27 15:30 75
В Раде заявили, что дело Шеремета может привести к отставке Авакова 2020-01-27 14:45 135
Новым главой ПАСЕ избран сенатор-либерал из Бельгии - кто такой Хендрик Дамс 2020-01-27 13:44 177
Экстренная мера: Власти Китая из-за вируса ввели запрет на пересечение границы 2020-01-27 12:15 237

Лента

15:46 Первую вакцину от вируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет
15:30 Словенский комик покинул пост премьер-министра, поскольку не оправдал ожиданий народа
15:13 Выявленный в Киеве коронавирус - не китайский nCoV, - лабораторный центр Минздрава
14:45 В Раде заявили, что дело Шеремета может привести к отставке Авакова
14:34 Кива против легализации игорного бизнеса, поскольку может быть причастным к поставкам наркотиков в подпольных казино
14:12 В Киеве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
13:44 Новым главой ПАСЕ избран сенатор-либерал из Бельгии - кто такой Хендрик Дамс
13:16 Китайский коронавирус: В Украине СНБО создал антивирусную спецгруппу
12:43 Официальный и реальный курс доллара на сегодня - Валюта США продолжает дорожать
12:15 Экстренная мера: Власти Китая из-за вируса ввели запрет на пересечение границы