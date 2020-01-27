Политика Новым главой ПАСЕ избран сенатор-либерал из Бельгии - кто такой Хендрик Дамс

2020-01-27 13:44 180

Сегодня, в первый день работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ее новым главой избран бельгиец Хендрик Дамс.

Политик был был единственным кандидатом на этот пост.

В ходе сегодняшнего заседания также ряд представителей ПАСЕ оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ. В частности, с такой инициативой выступил делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис.

"Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу, он подготовит доклад", - сказал ведущий заседание ПАСЕ.

Хендрик Дамс является членом бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2007 года. Он входит в группу Альянса либералов и демократов для Европы. В настоящее время он является членом Комитета по правовым вопросам и правам человека; Комитета по политическим вопросам и демократии: Комитета по институциональным вопросам.

Также он являлся членом Комитета по выполнению обязательств государствами - членами Совета Европы. В этом качестве он выступал докладчиком Ассамблеи по Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).