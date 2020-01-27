Политика "Укрпочта" рассказала, что будет делать с посылками из Китая

2020-01-27 18:00 222

 

На данный момент в "Укрпочте" не вводили ограничений на прием отправлений из Китая из-за нового коронавируса.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в понедельник, 27 января, передает Интерфакс-Украина.

"На данный момент никакие ограничения не планируются. Мы как члены Всемирного почтового Союза, безусловно, находимся в контакте с коллегами из других стран, однако по статусу на сегодня, с учетом того, как распространяется заболевание (воздушно-капельным путем - Ред.), пересылка отправления за 7-10 дней не дает даже в теории вирусу передаваться. Так что оснований для ограничений нет", - отметил он.

В компании подчеркивают, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли.

"Укрпошта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - подчеркивается в официальном заявлении на сайте компании.

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