Политика Главу правительства лишили депутатского мандата и права голосовать

2020-01-28 14:13 210

Президиум парламента Каталонии лишил депутатского мандата главу правительства Кима Торру. 

Как сообщает Euronews, политик не сможет принимать участие в голосованиях, но сохранит за собой пост главы парламента Каталонии. Согласно местному законодательству, глава исполнительной власти региона должен избираться из членов регионального парламента. Но в законе не прописано, что он должен быть депутатом в течение всего своего срока.

Избавление Торры мандата связано с использованием каталонской символики на зданиях регионального правительства в перед выборами в Испании прошлой весной.

Как сообщалось в декабре 2019, бывшему лидеру Женералитата Каталонии Карлесу Пучдемону и его соратнику экс-министру Тони Комину предоставили временную аккредитация в Европарламент.

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