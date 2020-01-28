Политика Милованов пояснил, как Кабмин планирует "нянчить" иностранных инвесторов

2020-01-28 13:14 240

Глава Минэкономразвития Тимофей Милованов пояснил, в чем заключается идея "инвестиционной няни".

Как рассказал чиновник в эфире программы Свобода слова на ICTV, между Кабмином и инвесторами будут заключаться зеркальные договоры.

"Идея "инвестиционной няни" состоит в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения, ну и инвестор также будет отвечать перед правительством Украины − это зеркальный договор", − сказал Милованов.

Также чиновник уточнил, проект "инвестиционной няни" будет реализован на базе правительственной организации UkraineInvest.

"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest... <...> Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций", − отметил глава Минэкономики.

По его прогнозам, в течение нескольких недель законопроект об "инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабмина, а затем направлен в Верховную Раду.