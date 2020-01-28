Милованов пояснил, как Кабмин планирует "нянчить" иностранных инвесторов

Глава Минэкономразвития Тимофей Милованов пояснил, в чем заключается идея "инвестиционной няни".
Как рассказал чиновник в эфире программы Свобода слова на ICTV, между Кабмином и инвесторами будут заключаться зеркальные договоры.
"Идея "инвестиционной няни" состоит в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения, ну и инвестор также будет отвечать перед правительством Украины − это зеркальный договор", − сказал Милованов.
Также чиновник уточнил, проект "инвестиционной няни" будет реализован на базе правительственной организации UkraineInvest.
"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest... <...> Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций", − отметил глава Минэкономики.
По его прогнозам, в течение нескольких недель законопроект об "инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабмина, а затем направлен в Верховную Раду.