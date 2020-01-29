Политика Евросоюз расширил санкции против РФ из-за Крыма - заморожены активы

2020-01-29 13:16 90

Министры ЕС приняли решение добавить в санкционный список семь человек, участвовавших в организации региональных выборов в оккупированном Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сегодня в Twitter заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Министры ЕС решили добавить 7 людей к режиму санкций в отношении людей/ субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с выборами в России, которые прошли там в сентябре. Список теперь содержит 177 чел. и 44 субъекта", - говорится в сообщении.

Санкции заключаются в добавлении нескольких лиц в черный список, тех, кому запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории Евросоюза будут заморожены.

 

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