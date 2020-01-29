Политика Ушедшая из МИД Елена Зеркаль получила хорошую должность в "Нафтогазе"

2020-01-29 11:43 195

Покинувшая пост замминистра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщили в "Нафтогазе", в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, в отношении захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в АР Крым.

Елена Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторах. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства. Во время работы в Минюсте принимала участие во всех раундах переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, соглашениям между Украиной и ЕС о реадмиссии и об упрощении визового режима. Была представлена в делегациях Украины на переговорах с ЕС, ООН, НАТО и Советом Европы.

В МИД Елена Зеркаль с 2014 года занималась вопросами европейской интеграции, а также представляла Украину в делах против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушении иммунитета военных кораблей и членов экипажа). В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. На посту заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также была привлечена к разъяснению рисков и противодействию строительству газопровода "Северный поток — 2".

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