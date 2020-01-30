Политика В Китае уверены, что эпидемия коронавируса достигнет пика к середине февраля

2020-01-30 14:15 54

В правительстве Китая рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад.

По мнению китайских властей, вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

Ранее в Китае заявили об уменьшении количества новых случаев коронавируса.

Пока же динамика роста заболеваемости ужасает. За день фиксируется более тысячи новых случаев заражения смертельным коронавирусом. По последним данным, в Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения, в том числе первый − в Тибете.

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