В Китае уверены, что эпидемия коронавируса достигнет пика к середине февраля

В правительстве Китая рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад.
По мнению китайских властей, вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.
Ранее в Китае заявили об уменьшении количества новых случаев коронавируса.
Пока же динамика роста заболеваемости ужасает. За день фиксируется более тысячи новых случаев заражения смертельным коронавирусом. По последним данным, в Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения, в том числе первый − в Тибете.