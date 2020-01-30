Политика Украинцам компенсируют задержки в соцвыплатах и зарплатах - как это будет

2020-01-30 18:30 51



Кабмин предлагает дополнить список выплат, за задержки которых положена компенсация

В Украине расширят перечень социальных выплат, при задержках которых людям положена финансовая компенсация. Соответствующий законопроект №2814 "О внесении изменений в статью 2 закона Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" зарегистрировали в Верховной Раде 28 января.

Документ устанавливает исчерпывающий перечень денежных доходов граждан за нарушение сроков выплаты, по которым будет проводиться компенсация:

- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и др. доплат к пенсии, установленных законодательством);



- социальные выплаты;

- стипендии;

- заработная плата (денежное обеспечение);

- сумма индексации денежных доходов граждан.

Согласно поданному проекту, сумма денежной компенсации будет зависеть от учета инфляции за период задержки денежных средств.

"Компенсация рассчитывается в каждом отдельном случае, в отношении перечня доходов, при их задержке на один и более календарный месяц. Размер компенсации исчисляется путем умножения суммы начисленного, но не выплаченного гражданину дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) на индекс инфляции в период невыплаты дохода (инфляция месяца, за который выплачивается доход, во внимание не принимается)” – рассказала изданию юрист ЮК Riyako&Partners Анна Ковалева.

По словам юристов, определение исчерпывающего перечня денежных доходов граждан ограничит возможность свободной трактовки видов доходов, подлежащих компенсации, и уменьшит количество споров по начислению компенсаций, поскольку, такой перечень будет четко определен в законодательстве.

"Принятие законопроекта будет способствовать минимизации коррупционных рисков через четкость установленной в законе административной процедуры принятия решений. Данные изменения смогут предотвратить задержки выплат зарплат учителям, врачам, как это было в прошлом году, а также другим структурам, которые сталкиваются с проблемой выплат", – отметила адвокат, руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и Партнеры" Дарина Старовойтова.

Юристы уверяют, что компенсаций будет легче добиваться, а количество судебных споров по этому вопросу уменьшится.

Как добиться компенсации

Процедура компенсации останется прежней. В случае, если лицо, обратившиеся, за компенсацией, получает отказ владельца или уполномоченного им органа от такой выплаты, то такой отказ может быть обжалован в судебном порядке.

Для восстановления нарушенных прав граждан юристы выделяют следующие механизмы:

- письменное обращение к руководителю с требованием о выплате заработной платы;

- письменное обращение в Минсоцполитики, Госинспекцию по вопросам труда или Налоговую службу;

- обращение в правоохранительные органы (написать заявление в прокуратуру);

инициирование судебного производства.

"Обращение в суд является наиболее эффективным способом взыскании заработной платы и компенсации к ней. Более того, за подачу иска о взыскании заработной платы истец освобожден от уплаты судебного сбора” – сказала партнер ЮФ Eterna Law Артем Кузьменко.

Для обращения в суд или контролирующие органы, необходимо иметь копии трудового договора, заверенные нотариусом, и трудовую книжку с соответствующими отметками.

Что касается, зарплаты "в конвертах", то на эти доходы, естественно, этот закон распространяться не будет.

В случае с "черной зарплатой" будет очень затруднительно доказать, какую сумму работодатель должен заплатить, и, как следствие, получить компенсацию.

По словам юристов, единственным выходом для пострадавших лиц в таком случае является обращение в суд с иском касательно установления факта трудовых правоотношений и взыскании невыплаченной зарплаты.

"Действие данного закона будет распространяется лишь на официально устроенных сотрудников. Так называемая "зарплата в конвертах", является результатом неофициального трудоустройства, с невыплатой налогов в доход государства и, как следствие, отсутствием у таких работников каких-либо социальных гарантий, в том числе, и права на получение подобных компенсаций", – резюмировала Анна Ковалева.