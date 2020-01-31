Экономика Мировые цены на нефть удалось удержать благодаря заявлению ВОЗ

2020-01-31 14:46 129

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на спаде тревожности в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.

Как свидетельствуют результаты сегодняшних торгов, мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,61 (1,06%) – до $57,94 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,70 (1,34%) до $52,84 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,10 в пользу Brent.

По данным информагентств, инвесторов частично успокоили заявления ВОЗ, которая объявила чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, но не увидела оснований для ограничений на международные поездки и торговлю.