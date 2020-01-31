Политика ПАСЕ приняла резолюцию по России - собраны главные претензии к Москве

2020-01-31 14:12 159

ПАСЕ приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, которая содержит ряд претензий к России.

В тексте резолюции, который опубликован на сайте ПАСЕ, говорится, что РФ "усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека".

В том числе "произвольно употребляет законодательство в противодействие экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, например - запрет Свидетелей Иеговы, устанавливает" границы "и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии, а также осуществившего незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на востоке Украины".

Документ также содержит призыв к полному выполнению Россией минских соглашений. ПАСЕ требует от России прекратить аннексию Крыма и выполнить все резолюции, принятые в ответ на агрессию против Украины. Вице-спикер ПАСЕ, глава российской делегации Петр Толстой заявил, что Россия вступает против резолюции из-за "хамского подхода".

Несмотря на протесты российских политиков, документ был утвержден подавляющим большинством: 49 - "за", 17 - "против".

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