Политика Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая

2020-02-01 00:15 159

 

Глава Кабмина также распорядился до понедельника разработать план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса и распространения коронавируса на территории Украины.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры разработать план и провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом Гончарук вечером в пятницу, 31 января, написал в своем Telegram-канале.

"Дополнительно МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции", - написал он.

Глава Кабмина отметил, что поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения в Украине нового коронавируса из Китая.

Гончарук подчеркнул, что в Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом. Но нужно быть готовым к любым сценариям.

"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины", - написал Гончарук.

Также он поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением МЗ, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств.

Кроме того он поручил главам ОГА и госадминистрации в Киеве усилить меры защиты на местном уровне.

"Также рассматриваем целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты", - резюмировал Гончарук, отметив, что безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства.

Напомним, сегодня три страны эвакуировали своих граждан из Уханя.

Также стало известно, что в провинции Хубей находятся 57 украинцев. Из них - 53 непосредственно в Ухане.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали китайца

2020-02-01 00:01 177

Премьер Гончарук заявил, что ежедневные расходы украинцев на бензин уменьшились

2020-01-31 16:29 309

Власти Китая вернут на родину всех выехавших жителей провинции Хубэй

2020-01-31 12:43 351

КАРТА Туристы вывозят вирус из Китая - 2019-nCoV зафиксирован уже в 18 странах

2020-01-31 11:42 381

Еще новости в разделе "Политика"

Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая

2020-02-01 00:15 159

Премьер Гончарук заявил, что ежедневные расходы украинцев на бензин уменьшились

2020-01-31 16:29 309

видео Facebook удалил видео факельного шествия памяти героев Крут

2020-01-31 15:34 402

ПАСЕ приняла резолюцию по России - собраны главные претензии к Москве

2020-01-31 14:12 417
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая 2020-02-01 00:15 159
Премьер Гончарук заявил, что ежедневные расходы украинцев на бензин уменьшились 2020-01-31 16:29 309
видео Facebook удалил видео факельного шествия памяти героев Крут 2020-01-31 15:34 402
ПАСЕ приняла резолюцию по России - собраны главные претензии к Москве 2020-01-31 14:12 417

Лента

00:30 Украинским водителям придумали очередную "подлянку"
00:15 Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая
00:01 В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали китайца
22:12 Джоди Фостер снимет фильм о самом таинственном похищении картины из Лувра
21:35 Депутаты снова выдвинули высмеянную в Сети Грету Тунберг на Нобелевскую премию
20:30 Существование аномальной материи подтверждено - водород сжали до состояния металла
19:36 В Украине резко выросло число преступлений сексуального характера против детей
18:28 После 10 часов переговоров полиция застрелила мужчину, который удерживал заложников
17:35 Украинцев на электросамокатах начнут штрафовать, как и водителей
16:29 Премьер Гончарук заявил, что ежедневные расходы украинцев на бензин уменьшились