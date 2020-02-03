Политика У Зеленского рассказали, когда на Донбассе пройдут выборы

2020-02-03 17:30 108

 

Выборы на Донбассе пройдут в октябре текущего года. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ермак выразил надежду, что стороны нормандского формата смогут договориться о выборах на следующих переговорах, который должны пройти в Берлине.

По мнению помощника Зеленского, будут предприняты шаги, которые позволят провести местные выборы по украинским законам по всей территории страны в конце октября.

Также Ермак подчеркнул, что на переговорах речь идет только о выборах после получения Украиной контроля над границей с Россией.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может согласиться с передачей границы после выборов, поскольку это противоречит украинскому законодательству.

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