Политика Из-за вспышки коронавируса Укрпочта меняет сроки доставки посылок из Китая в Украину

2020-02-03 18:00 75

 

Из-за сокращения авиарейсов в Китай в связи со вспышкой там коронавируса теперь могут возникнуть сложности с доставкой почтовых отправлений. В частности, будут изменены сроки. Об этом сообщается на сайте "Укрпочты".

"Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - предупредили в "Укрпочте".

Также в госкомпании прокомментировали безопасность посылок из Китая, в связи со вспышкой коронавируса.

"О вспышках коронавируса в Китае - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения... Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что у официальных предназначенных почтовых операторов-партнеров "Укрпочты" все отправления проходят строгую проверку, а также рентген-осмотр. Запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу.

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