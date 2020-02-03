Политика Стало известно, какую зарплату получает Мендель в должности пресс-секретаря Зеленского

2020-02-03 21:00 747

С июня по декабрь 2019 года пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель получила 370 563,02 гривны заработной платы. В среднем это около 53 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщили УНН в Государственном управлении делами в ответ на запрос.

"В 2019 году пресс-секретарю Президента Украины Юлии Мендель начисленна заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря Президента Украины составляет 27 187 гривен", - говорится в сообщении.

Добавим, Мендель была назначена на должность пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского 3 июня 2019 года. Следовательно, с июня по декабрь 2019 года она ежемесячно получала в среднем почти 53 тыс. гривен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером-министром Алексеем Гончаруком поставил перед правительством ряд задач, среди которых новая концепция заработных плат и проведения кадровых изменений.