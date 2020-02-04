Политика Владимир Зеленский вмешался в скандал с продажей собаки для оплаты газа - пенсионерке лучше не стало

2020-02-04 08:39 411

Президент дал поручение Кабмину Гончарука разобраться с ситуацией вокруг начислений женщине, которой депутат от президентской политсилы "Слуга народа" Евгений Брагарь рекомендовал продать собаку для оплаты коммунальных услуг.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Она извинилась за опрометчивые высказывания депутата и рассказала о поручении главы государства.

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"Собственно, еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом Любови из Кировоградской области. И сегодня мы получили информацию про непосредственно платежки, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает.

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 По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3,5 тыс. грн, что в среднем позволяет этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги", - сказала Ковалив.

СОБАКИ И КОТЫ ИЗВЕСТНЫХ УКРАИНЦЕВ, КОТОРЫЕ НЕ СТАНУТ ИХ ПРОДАВАТЬ

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