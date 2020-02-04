Политика Официальный Пекин призвал Европу и США не раздувать панику из-за коронавируса

2020-02-05 15:46 21

Официальный Пекин призвал страны мира не раздувать панику из-за коронавируса и не вводить строгие ограничения против Китая. 

Как заявил глава китайского МИД Ван И, паника охватила почти всю планету, но опасность сильно преувеличена.

По его мнению, не следуют подвергать суровым "санкциям" Китай, а правительствам следует ввести разумные ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились почти 20,5 тысяч человек. Скончались 426 человек, выздоровели 657. В связи с подозрением на наличие заболевания в больницах Китая наблюдаются 171 329 человек.

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