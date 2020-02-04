Политика Две платежки за газ скоро отменят, но абонплата останется

2020-02-04 10:38 201

Кабмин и НКРЭКУ уже разрабатывают способ объединить для украинцев платежки за газ.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире канала ICTV .

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он.

По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа. Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.

 

 

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