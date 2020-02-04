Политика Пристайко рассказал, когда пройдет обмен "всех на всех"

2020-02-04 18:30 174

Обмен пленными по формуле "всех на всех" с оккупированным Донбассом и Российской Федерацией может произойти в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Таким образом глава украинского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Киев готовит очередной обмен пленными.

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех", - заявил Пристайко.

Также он отметил, что украинская сторона надеется на включение крымских татар в списки на обмен.