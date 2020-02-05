Экономика У Гончарука признались, что в 2020 году нас ждут большие экономические проблемы

2020-02-05 13:12 195

Минэкономики Украины прогнозирует проблемы в 2020 году из-за структурных дисбалансов. Об этом сообщает Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования ведомства.

В частности, в 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов.

"Действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем будут несколько сдерживать рост экономики в целом", - говорится в документе.

Также в министерстве сообщили, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году оцениваются на уровне 3,3%. Как отмечается в сообщении, темпы роста почти совпадают с показателем 2018 года (3,4%), в то же время изменились драйверы этого роста.

Существенно замедлился рост Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) - до 1,6% в целом по 2019 год, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение.

"Прежде всего, это происходило за счет производственной сферы, а именно сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился после трехлетнего роста. Также несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство. Однако высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей в сфере услуг", - говорится в документе.

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Экономика

У Гончарука признались, что в 2020 году нас ждут большие экономические проблемы 2020-02-05 13:12 195
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