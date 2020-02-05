Политика Коболев в бешенстве - Кабмин добивается снижения премий для руководства Нафтогаза

2020-02-05 12:16 264

Кабмин Гончарука направил наблюдательному совету Нафтогаза письмо с рекомендацией воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в споре с Газпромом.

Текст письма обнародовали Українські Новини.

"Наблюдательному совету НАК Нафтогаз Украины воздержаться от принятия (согласования) решений о начислении и выплате руководителям и работникам компании премий, вознаграждений и других выплат, связанных с победой в Стокгольмском арбитраже над компанией Газпром", - говорится в документе.

Также премьер Алексей Гончарук направил письмо к главе набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд, в котором просит рассмотреть возможность пересмотра размера премий руководству компании, отдавая должное важности процедуре премирования в привлечении высокопрофессиональных специалистов.

Напомним, в 2018 году Нафтогаз постановил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Деньги получил 41 сотрудник компании. В частности, глава НАК Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.