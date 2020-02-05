Политика Кабмин привязал зарплаты министров к средним по стране, но вышло по 61 000 грн

2020-02-05 15:10 90

Кабмин Горнчарука принял волевое решение по зарплатам чиновников. В частности получки госслужащих и других топ-руководителей привязаны к средней зарплате по стране.

"Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то и у чиновников тоже", – написал премьер Гончарук в своем Telegram-канале.

Он добавил, что зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Также в Кабмине прекратят практику выплат по 200% премий – отныне максимальная премия будет не более чем 100% от оклада.

Согласно данным Госстата, средняя зарплата в Украине в декабре 2019 года составила 12 264 грн. Таким образом, министрам будут платить от 36 792 грн до 61 320 грн (с поправкой на актуальную среднюю зарплату по стране в тот или иной месяц).

"Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и обнародуется ежемесячно", – написал Гончарук.