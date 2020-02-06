Политика Сегодня в Киев прилетает глава МИД Дании, одобрившей строительство Nord Stream 2

2020-02-06 08:43 171

В Украине 6-7 февраля с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, 6 февраля планируется встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром Йеппе Кофодом.

По результатам встречи в 16:45 состоится совместная пресс-конференция министров.

Напомним, осенью прошлого года Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода Северного потока-2. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий.

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