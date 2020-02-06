Политика В Слуге народа озвучили сроки принятия закона о земле

2020-02-06 16:30 243

Верховная Рада Украины сможет проголосовать за закон об открытии рынка земли в течение двух месяцев. Такое мнение выразил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Ранее парламентарии планировали принять закон в ночь на пятницу, 7 февраля.

"Там около 3800 правок, это 78 часов, - заявил Корниенко. - Это пять пленарных недель, то есть два месяца. Но если мы будем продлевать на полтора-два часа в день, как мы сегодня сделали, мы фактически полторы-две недели экономим. Это три пленарных недели. Думаю, это приемлемо".

Также нардеп признал, что рассмотрение закона затормозит проведение других реформ.