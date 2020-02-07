Политика Сегодня Рада заслушает министров и снова вернется к законопроекту о земле

2020-02-07 09:41 108

Сегодня Верховная Рада начнет свою работу сегодня с часа вопросов к правительству. 

Затем нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту о земле. Напомним, утром Рада открыла заседание и сразу ушла на три подряд внеплановых получасовых перерыва.

Во время вечернего заседания нардепы так и не закончили рассматривать поправки к законопроекту о земле. Центральное место в президиуме рядом с креслом спикера заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, спровоцировав потасовку между депутатами Артемом Дмитруком и Сергеем Власенко. Впоследствии нардепы подрались во второй раз.

Позже нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Тимошенко порезала себе палец, вырывая микрофон спикера ВР Дмитрия Разумкова.

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