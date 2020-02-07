Политика За повторную попытку попасть в Украину актерам РФ продлили запрет до 10 лет

2020-02-07 19:35 153

Пограничники не пустили в Украину группу россиян, которые пытались въехать в страну из Молдовы, сообщили в пресс-службе МВД.

Все они являются участниками спектакля "Идеальный свидетель". Актеры сказали пограничникам, что у них нет оснований для запрета на въезд, но выяснилось, что двое из низ незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года.

 

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову.

"Но уже через несколько часов эта группа иностранцев вновь появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд", – сообщили в МВД.

Однако их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезд на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

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