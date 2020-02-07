Политика Министр Оржель заявил, что газ сильно подешевел, а две платежки - это не проблема

2020-02-07 13:41 102

Как заявил сегодня в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики Алексей Оржель, за год газ подешевел на 25%. Обеспечить уменьшение цены на газ для потребителей позволило подписание нового газового контракта с Россией.

"Нужно говорить честно, что есть и другие факторы, влияющие на конечный тариф. Есть необходимость инвестиционных вложений в инфраструктуру, есть значительная изношенность инфраструктуры и основных фондов. Но мы все-таки, максимально балансируя ситуацию, вкладывали средства для обновления инфраструктуры", - сказал министр.

Также Оржель ответил на вопрос о двух платежках за газ, отметив, что это европейская практика, отвечающая Третьему энергетическому пакету.

"У нас отделена деятельность транспортировки, распределения и поставки газа. Это означает, что государство контролирует и регулирует тарифы на естественные монополии. А транспортировки газа - это естественные монополии. Это для того, чтобы не было злоупотреблений", - заявил Оржель.

"Это разделение на разные услуги. Есть инфраструктурная составляющая тарифа, а есть товарная составляющая тарифа. Регулятор принимал такое решение", - сказал Оржель.

"Дело в том, что для того, чтобы была постоянная возможность получения услуги газоснабжения, даже если мы учтем капитальные затраты для создания этой системы. Люди действительно сбросились, действительно строили эти распределительные сети. Чтобы все время было давление в этих сетях, чтобы они все время работали, чтобы были ремонтные бригады и обслуживающий персонал - надо платить деньги. Хочу обратить внимание, что в любой момент человек, даже который имеет твердотопливный котел и не пользуется газом, открывает газ и получает эту услугу поставки", - добавил министр.

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