Политика В Кабмине подготовили новые санкции против России

2020-02-10 20:30 369

Санкции планируют ввести против причастных к судам над украинцами в Крыму и тех, кто захватывал украинские катера.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует введение санкций против "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали суды над украинцами в Крыму.

Также санкции предлагается ввести против силовиков, задержавших украинских корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

"Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастности к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины (которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе). А также против так называемых "следователей, "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники Минветеранов подготовили проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек.

Сейчас указанный проект направлен на согласование в профильные органы власти.

"После его согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций", - добавили в ведомстве.

Отметим, в конце января Евросоюз, США и Канада ввели антироссийские санкции в связи с "выборами" в Крыму, прошедшими в 2019 году.