Политика Кабмин перечислил бесплатные медицинские услуги, которые предоставят украинцам с 1 апреля

2020-02-10 18:30 132

 

С 1 апреля в медучреждениях Украины собираются предоставлять гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, для того, чтобы Программа медицинских гарантий стартовала вовремя, все регионы Украины должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - отметил Гончарук.

В случае, если медицинское учреждение не будет отвечать требованиям, то Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не будет заключать с ним договор, соответственно, учреждение не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание больницы будут выделять местные власти, отметил премьер.

В Кабмине напомнили, что входит в гарантированный пакет медицинских услуг:

  • первичная помощь;
  • экстренная;
  • амбулаторно-поликлиническая (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач);
  • стационарная;
  • паллиативная медицинская помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание,
  • помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);
  • медицинская реабилитация;
  • медицинская помощь в связи с родами;
  • реимбурсация лекарственных средств ("Доступные лекарства")

Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - говорится в сообщении.

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