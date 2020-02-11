Политика Що насправді підписав голова Нафтогазу замість контракту на транзит газу в ЄС

2020-02-11 10:43 366

Вражаючу таємницю Олега Дубини дізналася лише пару тижнів тому - на одній із зустрічей не для преси, повідомляє в ФБ Наталка Прудка.

Виявляється, в другій половині січня 2009 в Москві, під телекамерами з усього світу він, голова Нафтогазу Дубина, підписав ЧИСТИЙ лист паперу - замість 10-річного контракту на транзит газу через Україну в Європу, яка тоді замерзала через газову блокаду Газпромом. Чому?

Мабуть тому що домовившись з Газпромом про ціну $235, вже підготувавшись до підписання контракту, раптом від першої особи держави надходить команда підняти ціну до $275. А це означає, що додаткові мільярди доларів напряму були спрямовані в одну ВИСОКУ кишеню. Через рік Дубина пішов з посади за власним бажанням. З тих пір він ховається від преси.... береже страшну таємницю.

Нагадаю, газовий бізнес завжди контролювали (читай: наживалися) перші особи держави.

Довідка: в уряді Кінаха (2001-2002) Дубина був першим віце-прем"єром. Тоді він час від часу зустрічався з пресою, яка пише на енергетичні теми. Але охорона перед зустріччю перевііряла журналюг, чи не прихопили таємно свої диктофони. Йому задавали будь-які питання, чули вражаючі відповіді, але нічого про те не писали, бо дали слово. Проте такі зустрічі припинилися, як тільки він очолив Нафтогаз.

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Що насправді підписав голова Нафтогазу замість контракту на транзит газу в ЄС 2020-02-11 10:43 366

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