Политика Коболев придумал, как снова получать десятки миллионов долларов премии

2020-02-11 16:28 183

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

"После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег...

Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других.

Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания". Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК", -  заявил  Коболев в интервью РБК-Украина.

По мнению главы "Нафтогаза", действующий контракт госкомпании с Газпромом можно будет попробовать перевести непосредственно на нового оператора.

Как заявляет Коболев, приватизация "Нафтогаза" улучшит корпоративное управление и принесет еще больше прибыли государству.

"Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ.

Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное.

"Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции по компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - резюмирует Коболев.

Напомним, 17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку"разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусовправлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов - 1% от суммы выигрыша в споре с "Газпромом". В 2018 году было выплачено 20 млн долларов.

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