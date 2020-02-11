Политика Нафтогаз впервые предложит вернуть украинцам $10 млрд дохода от транзита и суда с Газпромом

2020-02-12 08:11 207

Нафтогаз предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от Газпрома 2,9 млрд долларов за Стокгольмский арбитраж, включая премию топ-менеджера кампании, между всеми украинцами.

Исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что он обратился к руководству страны еще в середине января, но так не получил ответа.

"Я в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам, ради которых достигал я таких экстраординарных результатов. При этом я заметил, что было бы несправедливо и на самом деле несущественно, если только мои честно заработанные средства будут поровну распределены непосредственно между всеми гражданами Украины, а 99,75% средств, заработанных прежде всего благодаря моей работе, будут распределять политики и чиновники не поровну, а как им заблагорассудится", - написал он.

По словам Витренко, речь идет о вышеупомянутых 2,9 млрд долл., полученных по решению арбитража, плюс 7,2 млрд долл. - гарантированный доход от транзитного контракта с Газпромом, что в общей сложности равняется 10,1 млрд долл.

"В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн, или более 16 тыс. грн на каждое домохозяйство. Очень важно обеспечить эффективное использование этих денег украинцами. Также логично и справедливо было бы связать эти выплаты со сферой газа. Поэтому нужно ограничение - "на расходы на энергоэффективность", - написал топ-менеджер НАК.

По его мнению, такие расходы не всегда в приоритете, а так украинские семьи будут иметь на это целевые средства. В качестве примера он предложил раздавать сертификаты, которые украинцы могут обменять на товары в специальном электронном магазине, который будет торговать исключительно товарами для повышения уровня энергоэффективности. Такими товарами могут быть материалы для утепления помещений, новые бойлеры с высоким КПД и тому подобное.

"Для практической реализации этой инициативы понадобятся законодательные изменения, в частности, об освобождении от налогообложения соответствующих доходов Нафтогаза и моей премии, которая идет на выплату этих денег людям, и доходов простых украинцев, которые получают эти деньги", - написал он.

Топ-менеджер НАК предложил выплачивать эти деньги в качестве премии, которая будет называться "Премия за победу в Стокгольмском арбитраже и подписание нового контракта на транзит с Газпромом команды под руководством Юрия Витренко". Кроме того, в своем заявлении Витренко отметил, что, не выплачивая ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже, предусмотренную контрактом с ним, работодатель в лице Нафтогаза нарушает все нормы трудового законодательства.

Напомним, 27 декабря, Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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