Политика В США сразу два кандидата отказались участвовать в президентской гонке

2020-02-12 14:43 198

Сегодня стало известно, что крупный американский бизнесмен Эндрю Янг, намеревавшийся учувствовать в главной предвыборной гонке этого года, отказался от своих планов.

По данным CNN, он планировал бороться за пост главы государства от Демократической партии. О своем решении он объявил в Нью-Гэмпшире, где проходили праймериз.

"Сегодня я объявляю, что я прекращаю свою президентскую кампанию", - сказал бизнесмен, отметив, что стало ясно, что он не одержит победу в выборах.

Вскоре из гонки за главное кресло в Белом доме выпал еще один кандидат. 

Как сообщает АВС, член верхней палаты Конгресса США Майкл Беннет заявил о решении покинуть предвыборную гонку за пост главы государства. 

"Я думаю, нам целесообразно завершить кампанию сегодня вечером", - заявил сенатор в ходе своего выступления.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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