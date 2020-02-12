Новоназначенный руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пообещал избавиться от телефонного права и интриг в работе Офиса президента.
"Я хотел бы также – и буду делать все необходимое – чтобы в Офисе президента основным принципом была комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников, которые уважают друг друга. Я сделаю все, чтобы никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг – все будет прозрачно и честно", - заявил Ермак на своем первом брифинге в новой должности в Киеве.
По его словам, Офис президента будет гарантом свободы слова.