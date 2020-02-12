Политика Андрей Ермак раскрыл план Зеленского по местным выборам и Донбассу

2020-02-12 12:36 150

У властей есть четкий план для того, чтобы в конце года по всей стране состоялись местные выборы. 

"Есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", - заявил новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак на своем первом брифинге в Киеве.

Ермак также напомнил о невозможности проведения какого-либо избирательного процесса на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в условиях присутствия там иностранных или незаконных вооруженных формирований и при наличии неподконтрольного украинской стороне участка государственной границы.

"Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - заявил он.

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