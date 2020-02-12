Политика Нардепу Федине грозит до пяти лет тюрьмы - ГБР

2020-02-12 18:30 105

Депутату сообщили о подозрении по делу об угрозах президенту. Статья предусматривает лишение свободы на пять лет.

Нардепу от Евросолидарности Софии Федине в среду, 12 февраля, сообщено о подозрении по статье об угрозе убийством президенту, сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

"Прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению Генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, нардепу грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, прошлой осенью в отношении нардепа Федины и волонтера Маруси Звиробой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.

На прошлой неделе Федина не пришла в ГБР за подозрением, но сегодня явилась.

10 февраля Марусе Зверобой избрали меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.