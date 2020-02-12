Политика Арахамия заявил про «хроническую усталость» у Зеленского

2020-02-12 19:30 192

Давид Арахамия заявил, что у президента Владимира Зеленского хроническая усталость

Об этом депутат и глава фракции «Слуга народа» рассказал в интервью Стране.

По его словам, Зеленский сильно изменился с того момента, как стал президентом.

«Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде», — сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, как часто он встречается с главой государства, Арахамия сказал: «Если он в разъездах, то два раза в неделю, а если на месте, то три-четыре раза».