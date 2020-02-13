Политика Украина не эвакуирует граждан из китайского Уханя - раскрыты реальные причины

2020-02-13 08:40 150

Гражданка Украины Ирина Чуйко, которая сейчас находится в том самом китайском городе Ухань, где началась эпидемия смертоносного коронавируса нового типа, раскрыла детали происходящего. Эвакуировать ее, как и других украинцев, планировали еще в первые дни февраля, но, увы, этого не произошло. На своей странице в Соцсети она подробно рассказала, как живет в изоляции и почему в отличие от многих других стран Украина не спешит спасать своих граждан, оказавшихся в эпицентре печальных событий:

О наболевшем. Об эвакуации граждан Украины из Уханя - эпицентра распространения коронавируса.

Друзья, пишу о наболевшем. У меня многие спрашивают, почему я не уехала из Уханя. Сейчас по порядку расскажу.

Я не хотела и не хочу уезжать из Уханя до последнего - этот город стал мне почти родным. И я хотела оставаться тут до тех пор, пока был смысл в помощи другим (об этом напишу в следующем посте) и относительной безопасности для своего здоровья.

К сожалению, эпидемия пока не идёт на спад, и ходят разговоры, что город вернётся к полноценной жизни не ранее конца марта - по позитивным прогнозам. Сидеть в изоляции не так просто, поверьте. Поэтому я решила эвакуироваться вместе с нашими гражданами в Украину - домой. Тем более, что все мои одногруппники и почти все друзья уехали. Большинство стран эвакуировали своих граждан в первую неделю февраля.

И вот тут началось самое интересное. По всем украинским каналам уже несколько раз передавали подробности нашей эвакуации: господин Олексій Гончарук, Прм‘єр-міністр України лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством ещё 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, сто они полностью готовы к атаке коронавируса... Тем временем Пан Президент Зеленский проходил «перевірку на справжність», встречаясь с Папой Римским... Почитайте его официальный Инстаграм.