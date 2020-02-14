Политика Стала известна точная дата эвакуации граждан Украины из китайского Уханя и срок их изоляции

2020-02-14 08:29 216

Граждане Украины будут эвакуированы из китайского города Ухань 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию.

"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и самолет. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Принятые решения согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины", – сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

Также она отметила, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов коронавируса.

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"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция – минимум 14 дней", – добавила министр.

По ее словам, в настоящее время анализируются четыре медицинские учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев.

"Украинские граждане с борта в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу ", – заявила Скалецкая.