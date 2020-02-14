Политика У Зеленского ответили на информацию о тайной встрече с секретарем Совбеза РФ

2020-02-14 10:12 102

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в городе Маскат в Омане. 

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал.

Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что Президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было несложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - заявила Мендель в Facebook.

Напомним, ранее журналисты проекта "Схемы" ранее обнародовали расследование, в котором сообщается, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в Оман, когда там находился Владимир Зеленский.

 

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