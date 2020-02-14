Политика В этом году призыв в армию будет проходить на добровольной основе

2020-02-14 13:24 66

В Украине не намерены отказываться от призыва на срочную службу, заявил замминистра обороны Александр Полищук на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - сказал Полищук, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в ВСУ с 18 лет.

В текущем году, несмотря на законодательные нормы, призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.