Политика В этом году призыв в армию будет проходить на добровольной основе

2020-02-14 13:24 66

В Украине не намерены отказываться от призыва на срочную службу, заявил замминистра обороны Александр Полищук на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - сказал Полищук, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в ВСУ с 18 лет.

В текущем году, несмотря на законодательные нормы, призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минобороны хотят сократить сроки призыва украинцев в армию

2020-01-23 10:14 978

В армии Саудовской Аравии создан первый в истории женский отряд

2020-01-21 15:14 1347

У Трампа решили на треть сократить военный контингент США в Афганистане

2019-12-17 13:46 1329

Арахамия рассказал, что будет с призывом в армию

2019-11-13 18:00 1584

Еще новости в разделе "Политика"

Министр Дубилет пояснил, как пройдет перепись населения на оккупированных территориях

2020-02-14 13:45 15

В этом году призыв в армию будет проходить на добровольной основе

2020-02-14 13:24 66

У Зеленского ответили на информацию о тайной встрече с секретарем Совбеза РФ

2020-02-14 10:12 207

Глава ОП Ермак жестко отреагировал на материал "Схемы" о Зеленском в Омане

2020-02-14 09:43 201
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Министр Дубилет пояснил, как пройдет перепись населения на оккупированных территориях 2020-02-14 13:45 15
В этом году призыв в армию будет проходить на добровольной основе 2020-02-14 13:24 66
У Зеленского ответили на информацию о тайной встрече с секретарем Совбеза РФ 2020-02-14 10:12 207
Глава ОП Ермак жестко отреагировал на материал "Схемы" о Зеленском в Омане 2020-02-14 09:43 201

Лента

13:45 Министр Дубилет пояснил, как пройдет перепись населения на оккупированных территориях
13:24 В этом году призыв в армию будет проходить на добровольной основе
13:16 Доллар и евро в Украине в конце недели подешевели - точный курс валют на сегодня
12:42 На Подоле в Киеве такси таранило маршрутку - много пострадавших
12:15 Сегодня День Святого Валентина - МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ПРАЗДНИКЕ
11:42 В США отсрочили до апреля запрет на использование продукции Huawei
11:14 В Раде нашли доступный способ вывести из тени часть украинской экономики
10:44 Китай раскрыл реальные данные по эпидемии коронавируса нового типа
10:12 У Зеленского ответили на информацию о тайной встрече с секретарем Совбеза РФ
09:43 Глава ОП Ермак жестко отреагировал на материал "Схемы" о Зеленском в Омане