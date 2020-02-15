Политика Кремль сообщил детали беседы Зеленского и Путина

2020-02-15 00:30 168

 

Во время разговора лидеры стран затронули ряд вопросов о выполнении договренностей по Донбассу.

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся в пятницу, 14 февраля, обсудили выполнение минских договоренностей, сообщает пресс-службе Кремля.

"Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в нормандском формате, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры стран выразили готовность продолжить усилия по обмену удерживаемых лиц.

"Затронуты вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию. Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кремле сообщают, что Путин в разговоре с Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны. "В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

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