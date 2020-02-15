Политика Эвакуация украинцев из Китая - Гончарук назвал дату

2020-02-15 00:38 204


По возвращению украинцев разместят в специальных объектах в диагностических целях

Кабинет министров эвакуирует украинцев из Китая из-за эпидемии коронавируса 18 февраля. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, наших сограждан по возвращению разместят в специальных объектах в диагностических целях, однако оснований для карантина нет.

"Правительство точно эвакуирует (из Китая, - ред.) тех граждан, которые захотят", - заверил глава Кабмина.

Так, эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля.

Напомним, в конце января резкая вспышка смертельного коронавируса в Китае заставила иностранцев в срочном порядке покупать билеты и лететь на родину, пока КНР окончательно не перекрыла транспортное сообщение. Посольства многих стран, среди которых США, Япония и Франция, начали экстренную эвакуацию своих граждан.

Как сообщалось, в четверг японские власти начали эвакуировать пожилых людей скруизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса. Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что длительное пребывание пассажиров на борту опасно для их здоровья.

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Политика

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