Что будет с эвакуированными из Китая украинцами - Гончарук раскрыл детали

Для изоляции эвакуированных украинцев готовится 4 объекта
Глава Кабинета министров Алексей Гончарук заявил, что для эвакуированных из Китая украинцев на территории нашей страны готовится до четырех объектов для изоляции после возвращения. Об этом он сказал в ходе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
По словам премьера, за эвакуированными будут присматривать специалисты, чтобы избежать распространения китайского коронавируса.
"Мы относимся очень серьезно к коронавирусу. И для предотвращения его распространения на территории Украины принимаем все меры", - заверил Гончарук.
Глава правительства добавил, что украинцы будут под присмотром специалистов.
"Сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, по словам Гончарука, Кабмин эвакуирует украинцев из Китая из-за эпидемии коронавируса 18 февраля. Он добавил, что наших сограждан по возвращению разместят в специальных объектах в диагностических целях, однако оснований для карантина нет.
Как сообщалось, по мнению медиков в Британии, самое правильное поведение при обнаружении симптомов коронавируса - сообщить врачам и самоизолироваться.