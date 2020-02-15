Политика Что будет с эвакуированными из Китая украинцами - Гончарук раскрыл детали

2020-02-15 13:00 159


Для изоляции эвакуированных украинцев готовится 4 объекта

Глава Кабинета министров Алексей Гончарук заявил, что для эвакуированных из Китая украинцев на территории нашей страны готовится до четырех объектов для изоляции после возвращения. Об этом он сказал в ходе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам премьера, за эвакуированными будут присматривать специалисты, чтобы избежать распространения китайского коронавируса.

"Мы относимся очень серьезно к коронавирусу. И для предотвращения его распространения на территории Украины принимаем все меры", - заверил Гончарук.

Глава правительства добавил, что украинцы будут под присмотром специалистов.

"Сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, по словам Гончарука, Кабмин эвакуирует украинцев из Китая из-за эпидемии коронавируса 18 февраля. Он добавил, что наших сограждан по возвращению разместят в специальных объектах в диагностических целях, однако оснований для карантина нет.

Как сообщалось, по мнению медиков в Британии, самое правильное поведение при обнаружении симптомов коронавируса - сообщить врачам и самоизолироваться.

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